Ovationen für Streich in Darmstadt: Spricht weniger für mich

Darmstadt (dpa) - Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat nach dem 1:0-Erfolg beim SV Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga dem fast sicher abgestiegenen Gegner Respekt gezollt. «Ich schaue Darmstadt gern an, weil Darmstadt guten Fußball spielt», sagte Streich, der den Sieg seiner Mannschaft am Sonntag als «glücklich» bezeichnete.