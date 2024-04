Darmstadt will ersten Bundesliga-Sieg seit Oktober

Darmstadt (dpa/lhe) - Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 will den ersten Liga-Erfolg seit Oktober einfahren. Die Hessen empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) am 29. Spieltag der Bundesliga Europa-Anwärter SC Freiburg. Die Chancen auf den Klassenverbleib sind für das Team von Trainer Torsten Lieberknecht nur noch gering, Darmstadt ist mit 14 Zählern Tabellenletzter. Selbst Lieberknecht sprach von einem «noch größeren Wunder», das die Lilien nun benötigen. Freiburg mit dem scheidenden Trainer Christian Streich tritt am Böllenfalltor als Favorit an. Im Hinspiel Ende November trennten sich Freiburg und Darmstadt 1:1.