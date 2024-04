Wunder «größer»: Darmstadt glaubt nicht mehr an Ligaverbleib

Darmstadt (dpa/lhe) - Aufsteiger SV Darmstadt 98 glaubt nicht mehr wirklich an eine sensationelle Rettung in der Fußball-Bundesliga. «Wir haben einen gesunden Realismus. Das große Wunder, was wir gebraucht hätten, ist noch größer geworden», sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Freitag. Der 50-Jährige hatte sich schon direkt nach dem 0:4 beim FSV Mainz 05 mit großer Ernüchterung geäußert. «Es war keine einfache Woche nach der Niederlage in Mainz. Der Stachel saß auch zwei Tage danach noch sehr tief», fügte Lieberknecht nun an.