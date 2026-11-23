Paar täuscht Notfall vor, um sich Schlüsseldienst zu sparen
Eine hilflose demente Frau in einer verschlossenen Wohnung: Mit diesem Notruf alarmiert ein Paar die Feuerwehr. Doch dann zeigt sich, dass etwas ganz anderes dahintersteckt.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Mit einem erfundenen Notfall hat ein Paar in Friedrichshafen (Bodenseekreis) die Feuerwehr zu seiner Wohnung gerufen - um sich den Schlüsseldienst zu sparen. Tatsächlich hätten sich die beiden nämlich selbst ausgesperrt, teilte die Polizei mit.
Die beiden 72-Jährigen hatten demnach am Samstag gemeldet, dass eine demente Bekannte hilflos in ihrer Wohnung liege und die Tür sich nicht öffnen lasse. Die Einsatzkräfte öffneten das klemmende Schloss und fanden die Wohnung jedoch leer vor.
Bei der Befragung durch die Polizei habe das Paar dann eingeräumt, sich selbst ausgesperrt zu haben und keinen Schlüsseldienst zahlen zu wollen.
Gegen die Wohnungsbesitzer und einen beteiligten Bekannten wird nun wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Zudem droht ihnen eine Rechnung für den Einsatz.