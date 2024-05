Paar wird betrunken auf E-Scooter von Polizei erwischt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein betrunkenes Paar ist mit einem E-Scooter am Wiesbadener Rheinufer unterwegs gewesen und dabei gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren ein 28-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Radweg am Rheinufer gemeinsam auf dem E-Scooter gefahren und dann gestürzt. Die Frau wurde verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt. Bei beiden wurde nach Angaben der Polizei ein Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt. Wegen des Nutzens eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss wurde daher ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Dass Menschen betrunken E-Scooter fahren, sei ein häufiges Problem, so ein Sprecher der Polizei. Aber auch das gemeinsame Nutzen von E-Scootern sei gefährlich - besonders ohne Helm.