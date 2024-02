Schwere Bob-Unfälle in Altenberg - Lochner bangt um WM

Altenberg (dpa) - Das Auftakttraining zum Bob-Weltcup in Altenberg ist von zwei schweren Stürzen überschattet worden. Zweierbob-Weltmeister Johannes Lochner aus Berchtesgaden stürzte mit dem Viererbob in der Kurvenpassage 13/14, wie auch der Schweizer Pilot Michael Vogt.

WM-Mitfavorit Lochner muss auf den Weltcup an diesem Wochenende verzichten. «Jetzt müssen wir schauen, ob es für die WM in Winterberg reicht», sagte Spies. Die Titelkämpfe im Hochsauerland starten in der kommenden Woche.