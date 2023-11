Doppelerfolg im Zweierbob: Lochner vor Friedrich

Der Berchtesgadener Lochner setzte seine Serie fort: Immer wenn er mit Anschieber Fleischhauer an den Start ging, siegte er im kleinen Schlitten. «Ich bin richtig zufrieden, mit Georg am Start hat es richtig gut funktioniert. Ich glaube, bis jetzt ist er noch ungeschlagen im Zweier», sagte Lochner.

Saisonübergreifend war es der siebte Zweierbob-Weltcupsieg in Serie, zudem gewann das Duo die WM im Februar in St. Moritz und beendete damit die WM-Rekordserie von Friedrich, der zuvor seit 2013 alle WM-Titel geholt hatte. «Da werden wir genauso weitermachen in den nächsten Rennen», kündigte Lochner an.