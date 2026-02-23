Auszeichnung

Pädagogen aus Hessen siegreich beim Lehrkräftepreis

Auszeichnung für besonders guten Unterricht: Hessische Lehrer aus Kelkheim und Griesheim überzeugen mit persönlichem Einsatz und einem Podcast-Projekt rund um den Roman «Heimsuchung».

Die Schirmherrin des diesjährigen Deutschen Lehrkräftepreises, Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), spricht bei der Preisverleihung in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Die Schirmherrin des diesjährigen Deutschen Lehrkräftepreises, Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), spricht bei der Preisverleihung in Berlin.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehrere Auszeichnungen beim «Deutschen Lehrkräftepreise 2025» gehen nach Hessen - etwa an den Geschichts- und Politiklehrer Roland Struwe von der Eichendorffschule in Kelkheim im Main-Taunus-Kreis. Er wird als «Ausgezeichnete Lehrkraft» geehrt, wie der Deutsche Philologenverband und die Heraeus Bildungsstiftung zur Preisverleihung mitteilten. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Schülerinnen und Schüler hätten ihm unter anderem «ausgezeichnetes Fachwissen, sehr viel persönlichen Einsatz und individuelle Förderung» attestiert. Deutschlandweit zählen zehn Lehrkräfte zu den Preisträgerinnen und Preisträgern in der Kategorie «Ausgezeichnete Lehrkräfte», das Vorschlagsrecht liegt bei Schülerinnen und Schülern. 

In der Wettbewerbskategorie «Unterricht innovativ» geht der zweite Preis für «Podcast im Deutschunterricht» an die Deutschlehrerin Alexandra Baum und den Informatiklehrer Philipp Rohleder von der Gerhart-Hauptmann-Schule im südhessischen Griesheim. Das Projektteam hatte im Grundkurs Deutsch der Jahrgangsstufe 13 gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern einen 30-minütigen Podcast zum Roman «Heimsuchung» von Jenny Erpenbeck produziert. 

Insgesamt gingen 18 Auszeichnungen an Lehrkräfte und Teams sowie Schulleitungen aus zehn Bundesländern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gründung als Schulfach? Lehrer räumt Preis ab
«Deutscher Lehrkräftepreis»

Gründung als Schulfach? Lehrer räumt Preis ab

Ein Gymnasiallehrer aus Heidelberg bringt KI und Unternehmergeist ins Klassenzimmer. Damit begeistert er nicht nur seine Schülerinnen - auch eine Jury ist voll des Lobes.

vor 27 Minuten

Lehrerinnen aus Hessen bei Bundeswettbewerb ausgezeichnet
Deutscher Lehrkräftepreis

Lehrerinnen aus Hessen bei Bundeswettbewerb ausgezeichnet

In Berlin sind Schulleitungen, Lehrkräfte und innovativer Unterricht mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. Auch hessische Pädagoginnen sind unter den Preisträgern.

31.03.2025

Regierung will Deutschunterricht an Grundschulen fördern
Bildung

Regierung will Deutschunterricht an Grundschulen fördern

Deutsch statt Englisch: Mit einer zusätzlichen Unterrichtsstunde will das Land Hessen Lese- und Schreibfähigkeiten von Grundschülern fördern.

22.04.2024

Auszeichnung

«Deutscher Lehrkräftepreis» für Schulleiter-Duo aus Rottweil

Nur Dienst nach Vorschrift machen? Das genügt einem Schulleiter-Duo aus Rottweil nicht. Statt lange zu schreiben, nehmen die beiden Videos auf. Mit ihrem Sinn für Humor fallen die Mathelehrer an der Schule auf. Für ihr Engagement wurden sie nun ausgezeichnet.

08.05.2023

Auszeichnungen

Lehrkräftepreis: Hessische Lehrkräfte ausgezeichnet

In diesem Wettbewerb dürfen Schülerinnen und Schüler mal den Lehrer bewerten: Beim «Deutschen Lehrkräftepreis» schafft es ein Pädagoge aus Hessen ganz nach vorn.

08.05.2023