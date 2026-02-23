Pädagogen aus Hessen siegreich beim Lehrkräftepreis
Auszeichnung für besonders guten Unterricht: Hessische Lehrer aus Kelkheim und Griesheim überzeugen mit persönlichem Einsatz und einem Podcast-Projekt rund um den Roman «Heimsuchung».
Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehrere Auszeichnungen beim «Deutschen Lehrkräftepreise 2025» gehen nach Hessen - etwa an den Geschichts- und Politiklehrer Roland Struwe von der Eichendorffschule in Kelkheim im Main-Taunus-Kreis. Er wird als «Ausgezeichnete Lehrkraft» geehrt, wie der Deutsche Philologenverband und die Heraeus Bildungsstiftung zur Preisverleihung mitteilten.
Schülerinnen und Schüler hätten ihm unter anderem «ausgezeichnetes Fachwissen, sehr viel persönlichen Einsatz und individuelle Förderung» attestiert. Deutschlandweit zählen zehn Lehrkräfte zu den Preisträgerinnen und Preisträgern in der Kategorie «Ausgezeichnete Lehrkräfte», das Vorschlagsrecht liegt bei Schülerinnen und Schülern.
In der Wettbewerbskategorie «Unterricht innovativ» geht der zweite Preis für «Podcast im Deutschunterricht» an die Deutschlehrerin Alexandra Baum und den Informatiklehrer Philipp Rohleder von der Gerhart-Hauptmann-Schule im südhessischen Griesheim. Das Projektteam hatte im Grundkurs Deutsch der Jahrgangsstufe 13 gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern einen 30-minütigen Podcast zum Roman «Heimsuchung» von Jenny Erpenbeck produziert.
Insgesamt gingen 18 Auszeichnungen an Lehrkräfte und Teams sowie Schulleitungen aus zehn Bundesländern.