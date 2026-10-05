Palmer: Bewirke als OB und Talkshow-Gast mehr als Minister

Tübingen (dpa/lsw) - Tübingens Rathauschef Boris Palmer sieht drei Gründe, warum er weder Minister ist noch einer werden wird. «Erstens bin ich nach 20 Jahren als Oberbürgermeister für das Ministeramt nicht geeignet», sagte der 54-Jährige der «Schwäbischen Zeitung» (Montag) und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. «Zweitens habe ich nach all meinen Eklats gar keine Aussichten mehr. Das ist beendet. Ich bin parteilos, und diese Ämter werden nur von Parteien vergeben. Drittens bewirke ich als Oberbürgermeister und Talkshow-Gast mehr als in jedem Ministerium.»

Rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg war spekuliert worden, ob Palmer einen Ministerposten unter Regierungschef Cem Özdemir (Grüne) bekommt. Dieser machte seinen Freund und Trauzeugen schließlich zu einem ehrenamtlichen Berater, der dem Land beim Bürokratie-Abbau helfen soll.

In manchen Positionen der AfD nahe

Palmer sagt über sich selbst laut dem Bericht: «Ich passe in kein Lager.» Er beschreibe sich als grün und konservativ, fordere mit der CDU Videoüberwachung am Bahnhof, mit den Grünen mehr Windräder. Sein «konsequenter Pragmatismus», so Palmer den Angaben zufolge, «führt dazu, dass ich in manchen Punkten der SPD nahestehe, in manchen den Grünen und in manchen auch der AfD. Klingt ganz schlimm, ist aber so.» Er suche Mehrheiten, wie er sie brauche, heißt es in dem Bericht. «Kommunalpolitisch funktioniert das wunderbar, bundespolitisch aber nicht.»

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Palmer war zu Beginn seiner Karriere Landtagsabgeordneter und ist seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen. Er war mal als möglicher Nachfolger des damaligen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) gehandelt worden, bevor er 2023 nach mehreren Skandalen bei den Grünen austrat. Beim linken Flügel der Öko-Partei gilt er deswegen vielen als rotes Tuch.

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