Großes Sportevent in Hessen

Großes Sportevent in Hessen

Tennisturnier in Bad Homburg: Favoritinnen, Preisgeld und TV

Die Bad Homburg Open sind in diesem Jahr als Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon wieder mit einigen Weltklasse-Spielerinnen besetzt. Auch eine deutsche Tennis-Ikone kommt in die Kurstadt.