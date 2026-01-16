Bild
Tiere

Papagei beschäftigt Anwohner und Polizei in Illertissen

Papagei «Butzi» büchst aus und fliegt durch die Nachbarschaft. Erst ein Polizeieinsatz bringt ihn wieder nach Hause.

Die Polizei wurde von einem Anwohner verständigt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei wurde von einem Anwohner verständigt. (Symbolbild)

Illertissen (dpa/lsw) - Ein blau-roter Papagei hat im bayerischen Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Anwohner entdeckte den Vogel auf einem Zaun und rief die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Der Papagei soll besonders groß gewesen sein und laut gesungen haben. 

Die Beamten versuchten, den Vogel einzufangen. Es stellte sich heraus, dass «Butzi» einen Tag zuvor als vermisst gemeldet worden war. Seine Besitzerin wurde informiert und nahm ihren Papagei wieder zu sich nach Hause mit.

