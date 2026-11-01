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Para-Leichtathlet Kappel ist erstmals Papa

Gold in Rio, Bronze in Tokio, Silber in Paris: Niko Kappel hat als Para-Leichtathlet schon große sportliche Erfolge gefeiert. Nun hat er noch einen privaten Grund zum Jubeln.

Niko Kappel ist erstmals Papa geworden. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Niko Kappel ist erstmals Papa geworden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Para-Kugelstoßer Niko Kappel ist erstmals Papa geworden. Der Paralympicssieger von 2016 in Rio de Janeiro veröffentlichte bei Instagram Fotos von seiner Tochter Nuria. «Manchmal schauen wir sie einfach nur an. Dann uns. Und können noch immer kaum glauben, wie viel Glück da gerade in unseren Armen liegt. Unsere Nuria. Willkommen auf der Welt», schrieb der 31-Jährige.

Nach seiner Goldmedaille in Rio de Janeiro gewann Kappel fünf Jahre später in Tokio Bronze. 2024 bei den Paralympics in Paris bejubelte er Silber. Bei Weltmeisterschaften holte er bereits dreimal Gold, zuletzt vor einem Jahr in Neu-Delhi in Indien.

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