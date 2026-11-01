Para-Leichtathlet Kappel ist erstmals Papa

Stuttgart (dpa) - Para-Kugelstoßer Niko Kappel ist erstmals Papa geworden. Der Paralympicssieger von 2016 in Rio de Janeiro veröffentlichte bei Instagram Fotos von seiner Tochter Nuria. «Manchmal schauen wir sie einfach nur an. Dann uns. Und können noch immer kaum glauben, wie viel Glück da gerade in unseren Armen liegt. Unsere Nuria. Willkommen auf der Welt», schrieb der 31-Jährige.