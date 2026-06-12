Justizministerkonferenz

Paragraf zur Politikerbeleidigung soll eingeschränkt werden

Hass im Netz, Attacken vor Ort: Das Strafgesetzbuch schützt Politiker vor Beleidigungen und übler Nachrede. Geht es nach der Justizministerkonferenz, aber bald nicht mehr alle.

Beim Straftatbestand der Politikerbeleidigungen soll es Einschränkungen geben. Foto: Marcus Brandt/dpa
Beim Straftatbestand der Politikerbeleidigungen soll es Einschränkungen geben.

Hamburg (dpa) - Nach dem Willen der Justizministerkonferenz soll die gesetzlich geregelte Strafbarkeit von Politikerbeleidigungen nur noch für kommunale Amts- und Mandatsträger gelten. Einem entsprechenden Antrag Sachsens und Baden-Württembergs, der den Paragrafen 188 im Strafgesetzbuch einschränkt, stimmte die Ressortchefs bei ihrer Frühjahrstagung in Hamburg zu. 

Bislang sind Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung gegen alle «Personen des politischen Lebens» strafbar. Der Paragraf 188 war 2021 geändert worden - auch mit Blick auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) zwei Jahre zuvor.

Sachsens Ministerin: keine Sonderregel für Spitzenpolitiker 

«Für Spitzenpolitiker braucht es keine Sonderregelung im Strafrecht», erklärte Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU). Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker verdienten dagegen besonderen Schutz vor Hass und Hetze.

Während Spitzenpolitiker «eine harte Auseinandersetzung aushalten» müssten, könne man es sich nicht leisten, dass Kommunalpolitiker «das Handtuch werfen», mahnte der baden-württembergische Justizminister Moritz Oppelt (CDU). «Die kommunale Ebene darf uns aus Frust über Angriffe, denen man nicht schlagkräftig entgegentritt, nicht wegbrechen», mahnte Oppelt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Debatte nach aktuellen Gerichtsentscheidungen 

Der Paragraf 188 war zuletzt in den Fokus öffentlicher Debatten nach Justizentscheidungen gerückt. So hatte das Amtsgericht Öhringen bei Heilbronn im März wegen der Bezeichnung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) «Lügenfritz» einen Strafbefehl erlassen und eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen gegen einen Facebook-Nutzer verhängt. Unionspolitiker sprachen sich daraufhin dafür aus, den Paragrafen 188 des Strafgesetzbuches zu streichen. SPD-Politiker zeigten sich hingegen skeptisch.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Politikerbeleidigung: Justizminister für Paragrafenänderung
Justizministerkonferenz

Politikerbeleidigung: Justizminister für Paragrafenänderung

Hessens Justizminister Heinz will den Schutz von Politikern vor Beleidigungen im Strafgesetzbuch künftig auf Kommunalpolitiker begrenzen. Warum er diese Gruppe besonders schützen möchte.

10.06.2026

Özdemir: Wegen «Lügenfritz» zeige ich niemanden an
Paragraf 188

Özdemir: Wegen «Lügenfritz» zeige ich niemanden an

Darf man Politiker als «Lackaffe» bezeichnen, als «Pinocchio» oder «Lügenfritz»? Cem Özdemir musste sich in seiner Laufbahn schon viele Beleidigungen anhören - und gibt sich unempfindlich.

09.06.2026

«Üble Nachrede»: Merz wehrt sich gegen Weidels Lügen-Vorwurf
Generaldebatte im Bundestag

«Üble Nachrede»: Merz wehrt sich gegen Weidels Lügen-Vorwurf

«Lügenkanzler» und «Wortbruch»: Die AfD attackiert Merz in der ersten Generaldebatte seit der Wahl hart. Der beschwert sich über die «Herabwürdigung». Die SPD geht einen Schritt weiter.

09.07.2025

Extremismus

Justizminister wollen Sportler vor Hass und Hetze schützen

Menschenverachtende Parolen gibt es in Stadien immer wieder. Die Justizminister wollen Sportlerinnen, Sportlern und anderen den Rücken stärken.

06.06.2024

Dobrindt und Linnemann

Unionspolitiker fordern härtere Strafen für Antisemitismus

Einen «Knallhart-Kurs gegen Juden- und Israel-Hasser mit Konsequenz und Härte» will CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. CDU-Generalsekretär Linnemann pocht auf eine «verpflichtende Integrationsvereinbarung».

15.10.2023