Parallele Partien am 33. Spieltag? KSC-Coach würde es freuen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC würde eine Rückkehr zu parallelen Anstoßzeiten am vorletzten Spieltag der deutschen Profiligen begrüßen. «Da bin ich so ein bisschen oldschool», sagte der Coach des badischen Fußball-Zweitligisten. Seiner Meinung nach brächten neun parallel laufende Partien noch mal eine zusätzliche «Würze rein in die ganzen Geschichten» - sei es im Aufstiegs- oder im Abstiegskampf.