Paris spielt auf Sieg: «Überlebenswichtiges Spiel» beim VfB

Stuttgart (dpa) - Ein Remis, das sowohl dem VfB Stuttgart als auch Paris Saint-Germain zum Weiterkommen in der Champions League reichen sollte, ist für Trainer Luis Enrique vom französischen Doublegewinner keine Option. Der Ansporn sei nicht der gleiche, wenn man mit dieser Einstellung in ein Spiel gehe, sagte der Coach von PSG vor dem Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN). «Ich bin nicht hier, um zu spekulieren. Wir wollen versuchen, zu gewinnen, wir wollen unsere Position verbessern.»