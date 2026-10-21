Fehlalarm

Parkgebühr vergessen: 79-Jährige löst Feueralarm aus

Was die Frau in einem Parkhaus für eine Klingel hält, entpuppt sich als Rauchmelder. Kurz darauf rückt die Feuerwehr an.

Eine 79-Jährige löste in einem Parkhaus in Lindau versehentlich einen Feueralarm aus. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Eine 79-Jährige löste in einem Parkhaus in Lindau versehentlich einen Feueralarm aus. (Symbolbild)

Lindau (dpa) - Weil sie um Hilfe bitten wollte, hat eine 79-jährige Frau in einem Parkhaus in Lindau versehentlich einen Feueralarm ausgelöst. Der Seniorin fiel auf, dass sie vergessen hatte, die Parkgebühren zu bezahlen und lief zum Eingang, um nach Hilfe zu klingeln. Stattdessen betätigte sie den danebenliegenden Rauchmelder. Die Feuerwehr rückte an, erkannte den Fehlalarm und konnte ihn zurückstellen. Eine Strafzahlung wurde der 79-jährigen Frau erlassen.

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