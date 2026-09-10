Zwischenfall in der Luft

Passagiere applaudieren Polizei für Festnahme in Flugzeug

Ein betrunkener Passagier sorgt für einen Zwischenstopp in Stuttgart. Warum die Passagiere für die Polizisten klatschen.

Nach der Festnahme muss der Betrunkene die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach der Festnahme muss der Betrunkene die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Applaus bekamen Polizisten für die Festnahme eines randalierenden Mannes in einem Flugzeug in Stuttgart. Der Flieger war laut Polizei von Paris auf dem Weg in die bulgarische Hauptstadt Sofia gewesen und musste wegen des betrunkenen Mannes in der Landeshauptstadt zwischenladen. 

Bereits in der Luft hatte die Flugzeugcrew zusammen mit einigen Passagieren den Mann mit Kabelbindern gefesselt. Nach der Landung stiegen dann mehrere Beamte über eine Feuertreppe in das Flugzeug und nahmen den 19-Jährigen unter Widerstand fest. Dabei soll der junge Mann leichte Verletzungen erlitten haben. Ein Alkoholtest ergab etwa 1,5 Promille. Er musste die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Auch zwei seiner Begleiter hatten sich während des Fluges «lautstark aufgeführt». Sie seien dann aber selbst und ohne Probleme aus dem Flugzeug ausgestiegen, erklärte ein Polizeisprecher. Durch den aggressiven 19-Jährigen sei keiner der 227 Passagiere und sieben Crewmitglieder verletzt worden. 

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Nach dem deutschen Luftsicherheitsgesetz darf der Pilot das Fesseln eines Passagiers anordnen, wenn dieser Menschen angreift oder Sachen beschädigt.

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