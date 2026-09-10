Passagiere applaudieren Polizei für Festnahme in Flugzeug

Stuttgart (dpa/lsw) - Applaus bekamen Polizisten für die Festnahme eines randalierenden Mannes in einem Flugzeug in Stuttgart. Der Flieger war laut Polizei von Paris auf dem Weg in die bulgarische Hauptstadt Sofia gewesen und musste wegen des betrunkenen Mannes in der Landeshauptstadt zwischenladen.

Bereits in der Luft hatte die Flugzeugcrew zusammen mit einigen Passagieren den Mann mit Kabelbindern gefesselt. Nach der Landung stiegen dann mehrere Beamte über eine Feuertreppe in das Flugzeug und nahmen den 19-Jährigen unter Widerstand fest. Dabei soll der junge Mann leichte Verletzungen erlitten haben. Ein Alkoholtest ergab etwa 1,5 Promille. Er musste die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Auch zwei seiner Begleiter hatten sich während des Fluges «lautstark aufgeführt». Sie seien dann aber selbst und ohne Probleme aus dem Flugzeug ausgestiegen, erklärte ein Polizeisprecher. Durch den aggressiven 19-Jährigen sei keiner der 227 Passagiere und sieben Crewmitglieder verletzt worden.

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