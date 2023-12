Bundespolizei holt aggressiven Passagier aus Flugzeug

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen aggressiven Passagier aus einem gerade gelandeten Flugzeug geholt. Der betrunkene 35-Jährige hatte sich der Crew zufolge während der Landung abgeschnallt und war aufgestanden. Zudem habe er andere Passagiere belästigt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Pilot habe die Maschine am Donnerstagabend auf dem Weg zur Endposition zweimal stoppen müssen. Auf dem Weg zur Wache habe der Mann die Polizisten bespuckt und geschlagen. Der schwedische Staatsangehörige war eigentlich von Schweden nach Tunesien unterwegs - für ihn ging es vorerst aber nicht weiter.