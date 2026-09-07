Passant rettet bewusstlosem Senior mit Reanimation das Leben
Ein Passant reagiert schnell, als ein 81-Jähriger das Bewusstsein verliert. Mit Reanimation hilft er, bis der Rettungsdienst kommt.
Gengenbach - Ein Passant hat einem Senioren mutmaßlich das Leben gerettet. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Passant, dass ein 81-Jähriger in Gengenbach (Ortenaukreis) das Bewusstsein verlor. Der mutmaßliche Lebensretter habe den Senioren am Samstagabend reanimiert, bis der Rettungsdienst eingetroffen sei. Laut Polizei wurde der Kreislauf des 81-Jährigen wiederhergestellt und der Senior in ein Krankenhaus gebracht.