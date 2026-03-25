Zivilcourage

Passant rettet Senior im Wiesbadener Kurpark aus Weiher

Ein 87-Jähriger verliert plötzlich die Kontrolle über sein Seniorenmobil – und ruft um Hilfe. Ein Passant reagiert sofort.

Die Stadt Wiesbaden lobte die Zivilcourage des Passanten. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Die Stadt Wiesbaden lobte die Zivilcourage des Passanten. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Passant hat einen Senioren aus einem Weiher im Wiesbadener Kurpark gerettet. Der 87-Jährige war am Dienstagmittag mit einem Elektro-Seniorenmobil im Park unterwegs gewesen, wie die Stadt Wiesbaden mitteilte. Plötzlich habe das Mobil aus unbekannter Ursache beschleunigt und der Senior habe um Hilfe gerufen. Schließlich sei er mit dem Fahrzeug in einem Weiher gelandet. 

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Ein Passant habe schnell gehandelt und dem 87-Jährigen aus dem Weiher geholfen. Die Feuerwehr übernahm den Angaben zufolge die Erstversorgung des Mannes, bis der Rettungsdiensts eintraf. Die Stadt Wiesbaden lobte die Zivilcourage des Passanten: «Durch das Eingreifen des Passanten konnte vermutlich eine schwerwiegendere Gefährdung verhindert werden.»

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