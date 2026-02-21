Unfall

Senior prallt mit E-Bike gegen Schutzhütte und stirbt

Ein Passant entdeckt einen schwer verletzten Senior im Kreis Esslingen neben einer Schutzhütte. Wie die Polizei den Unfallhergang schildert.

Der Senior starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Senior starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Lenningen (dpa/lsw) - Ein 86-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Lenningen (Kreis Esslingen) mit seinem Pedelec tödlich verletzt worden. Der Senior war auf einem asphaltierten Waldweg unterhalb der Ruine Wielandstein, als er von der Strecke abkam und gegen eine Schutzhütte prallte, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in Richtung Lenningen unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Ein Passant entdeckte den Verunglückten und alarmierte die Rettungskräfte. Der 86-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

