Passanten finden Leiche von Fahrradfahrer
Ein Radfahrer verunglückt tödlich. Warum der Mann stürzt, ist noch unklar.
Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist bei Heilbronn mit seinem Mountainbike gestürzt und hat sich tödlich verletzt. Passanten hätten die Leiche des 58-Jährigen gefunden, teilte die Polizei mit.
Demnach fuhr der 58-Jährige am Samstag auf einem Feldweg parallel zur Bundesstraße 39. Den Angaben zufolge stürzte der Mann kurz vor dem Ende einer Steigung vermutlich ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei tödlich.
Warum er stürzte, sei noch unklar. Auch medizinische Ursachen seien möglich. Die Ermittlungen laufen. Laut Polizei trug der Mann keinen Helm.