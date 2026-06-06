Unfälle

Fahrradfahrer in Hofheim schwer verletzt

Beim Versuch, auf den Gehweg zu fahren, bleibt ein Radfahrer an der Bordsteinkante hängen - er stürzt und ist kurzzeitig bewusstlos.

Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Hofheim (dpa/lhe) - Ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Hofheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei blieb der Mann am Freitagabend beim Auffahren auf den Gehweg mit dem Vorderrad an der Bordsteinkante hängen. Dadurch sei er kopfüber auf den Boden gestürzt und kurzzeitig bewusstlos geworden. Er sei mit einem Schädelhirntrauma und mehreren Schürfwunden im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. 

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Alkohol oder andere berauschende Mittel seien ebenfalls nicht im Spiel gewesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall mit Fahrschule – Radfahrer schwer verletzt
Über Gehweg gefahren

Unfall mit Fahrschule – Radfahrer schwer verletzt

Eine Fahrschülerin möchte während einer Fahrstunde abbiegen. Doch dabei soll sie die Pedale vertauscht haben. Das hat schlimme Folgen für einen eigentlich unbeteiligten Radfahrer.

30.05.2026

Achtjähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Unfall

Achtjähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Sindelfingen wird ein Achtjähriger Radfahrer bei einem Unfall in einem Kreisverkehr schwer verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß mit einem Auto kam, schildert die Polizei.

30.05.2026

Radfahrer lässt Schwerverletzten bewusstlos zurück
Zeugenaufruf

Radfahrer lässt Schwerverletzten bewusstlos zurück

Ohne Hilfe zu leisten, verlässt ein unbekannter Radfahrer den Unfallort. Der verletzte 69-Jährige kann erst später selbst den Notruf wählen.

06.02.2026

Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Odenwald

Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Verkehrsteilnehmer finden den Radfahrer verletzt auf der Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann einen Unfall mit einem Tier hatte.

19.12.2024

Radfahrer bei Unfall in Wald-Michelbach schwer verletzt
Wald-Michelbach / Fürth

Radfahrer bei Unfall in Wald-Michelbach schwer verletzt

Im Fürther Ortsteil Lörzenbach

13.07.2024