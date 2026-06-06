Fahrradfahrer in Hofheim schwer verletzt
Beim Versuch, auf den Gehweg zu fahren, bleibt ein Radfahrer an der Bordsteinkante hängen - er stürzt und ist kurzzeitig bewusstlos.
Hofheim (dpa/lhe) - Ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Hofheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei blieb der Mann am Freitagabend beim Auffahren auf den Gehweg mit dem Vorderrad an der Bordsteinkante hängen. Dadurch sei er kopfüber auf den Boden gestürzt und kurzzeitig bewusstlos geworden. Er sei mit einem Schädelhirntrauma und mehreren Schürfwunden im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Alkohol oder andere berauschende Mittel seien ebenfalls nicht im Spiel gewesen.