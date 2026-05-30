Unfall

Achtjähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Sindelfingen wird ein Achtjähriger Radfahrer bei einem Unfall in einem Kreisverkehr schwer verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß mit einem Auto kam, schildert die Polizei.

Der Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein achtjähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) schwer verletzt worden. An einem Kreisverkehr habe ein 60 Jahre alter Autofahrer den Jungen übersehen, teilte die Polizei mit. Das Kind überquerte demnach den Fußgängerüberweg mit Radschutzstreifen im Stadtteil Maichingen, während der Autofahrer in den Kreisverkehr einbiegen wollte. Durch den Zusammenprall wurde das Kind vom Rad abgeworfen. Der Achtjährige kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

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