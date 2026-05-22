Landkreis Karlsruhe

Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Fahrradfahrer gerät in einen schweren Unfall mit einem Auto. Wenige Stunden später stirbt er an seinen Verletzungen.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild)

Hambrücken (dpa/lsw) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer im Krankenhaus gestorben. Der 81-Jährige sei bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag bei Hambrücken (Landkreis Karlsruhe) mit seinem Fahrrad aus einem Feldweg auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Dort sei er seitlich mit dem Auto zusammengestoßen. 

Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er am frühen Abend. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun.

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