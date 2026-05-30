Über Gehweg gefahren

Unfall mit Fahrschule – Radfahrer schwer verletzt

Eine Fahrschülerin möchte während einer Fahrstunde abbiegen. Doch dabei soll sie die Pedale vertauscht haben. Das hat schlimme Folgen für einen eigentlich unbeteiligten Radfahrer.

Die Fahrschülerin soll die Pedale verwechselt haben. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Die Fahrschülerin soll die Pedale verwechselt haben. (Symbolbild)

Magstadt (dpa/lsw) - Eine Fahrschülerin soll in Magstadt (Landkreis Böblingen) einen Unfall verursacht haben, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Die 34-Jährige habe mutmaßlich beim Abbiegen Gas und Bremse verwechselt, teilte die Polizei mit. Das Fahrschulauto kam daraufhin von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Gehweg und prallte gegen eine Gebäudefassade sowie eine Mülltonne. Anschließend erfasste der Wagen einen 43 Jahre alten Radfahrer.

Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige und ihr Fahrlehrer blieben laut Polizei unverletzt. Das Auto kam nach rund 15 Metern an einem Laternenmast zum Stehen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Radfahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt
Fahrradunfall

Radfahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz fährt ein Autofahrer gegen einen Radler. Mit schweren Kopfverletzungen wird der Mann ins Krankenhaus gebracht.

29.05.2026

Heidelberg: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall an Tankstelle verletzt
Beim Abbiegen übersehen

Heidelberg: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall an Tankstelle verletzt

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen 14-Jährigen auf dem Rad. Es kommt zur Kollision. Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Ablauf.

20.01.2026

Fahrschülerin gerät mit Motorrad in Gegenverkehr und stirbt
Forst

Fahrschülerin gerät mit Motorrad in Gegenverkehr und stirbt

Auf einer Landstraße kommt es während einer Fahrstunde zu einem tödlichen Unfall.

01.08.2025

Motorradfahrschüler bei Fahrstunde schwer verletzt
Auffahrunfall

Motorradfahrschüler bei Fahrstunde schwer verletzt

Ein Fahrschüler soll mit dem Motorrad eine Gefahrenbremsung üben. Ausgerechnet ein Fahrlehrer einer anderen Fahrschule fährt dabei auf ihn auf.

09.04.2025

Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt
Unfälle

Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 73-Jähriger radelt auf einer Kreisstraße in Burghaun. Er will auf einen Radweg abbiegen. Der Autofahrer hinter ihm bemerkt das allerdings zu spät - und setzt zum Überholen an.

05.03.2025