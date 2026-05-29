Radfahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Schauenburg (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist im Landkreis Kassel von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte das Polizeipräsidium in Kassel mit. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen in eine Klinik. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein Autofahrer dem Mann am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen auf einen Parkplatz in Schauenburg-Hoof die Vorfahrt genommen und war gegen ihn gefahren. Der Radler, der einen Helm getragen hatte, erlitt schwere Kopfverletzungen. Sein Fahrrad wurde komplett zerstört.