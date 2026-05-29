Fahrradunfall

Radfahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz fährt ein Autofahrer gegen einen Radler. Mit schweren Kopfverletzungen wird der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gefahren. Foto: Boris Roessler/dpa
Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gefahren.

Schauenburg (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist im Landkreis Kassel von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte das Polizeipräsidium in Kassel mit. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen in eine Klinik. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein Autofahrer dem Mann am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen auf einen Parkplatz in Schauenburg-Hoof die Vorfahrt genommen und war gegen ihn gefahren. Der Radler, der einen Helm getragen hatte, erlitt schwere Kopfverletzungen. Sein Fahrrad wurde komplett zerstört.

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