Heidelberg: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall an Tankstelle verletzt

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall an einer Tankstellenausfahrt in Heidelberg ist am Montagmorgen ein 14-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 9 Uhr in der Eppelheimer Straße, teilte die Poilizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 32-Jährige mit ihrem Mazda vom Gelände einer Tankstelle nach rechts in die Eppelheimer Straße einbiegen. Dabei achtete sie zunächst auf den Verkehr von links. Einen von rechts kommenden Jugendlichen auf dem Fahrrad bemerkte sie jedoch nicht. Ein Stromhäuschen schränkte die Sicht der Autofahrerin ein. Zudem überprüfte sie vor dem Anfahren nicht noch einmal, ob auch von rechts die Ausfahrt frei war.

Der 14-Jährige, der mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war, querte in diesem Moment die Ausfahrt. Es kam zur Kollision, bei der der Junge seitlich gegen die Motorhaube prallte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.