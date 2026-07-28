Groß-Gerau

Passanten finden tödlich verletzten Mann auf Straße

Alle Hilfsversuche bleiben erfolglos: Ein Fußgänger mit schweren Kopfverletzungen stirbt trotz des Einsatzes von Rettungskräften. Gab es einen Unfall mit anschließender Fahrerflucht?

Sanitäter konnten das Leben des jungen Mannes nicht retten. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Sanitäter konnten das Leben des jungen Mannes nicht retten. (Symbolbild)

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Ein mit schweren Kopfverletzungen nachts auf einer Straße in Groß-Gerau gefundener Mann ist trotz Erster Hilfe durch Rettungskräfte gestorben. Passanten hatten den 27-Jährigen am Montagabend kurz vor Mitternacht auf der Fahrbahn liegend angetroffen und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Wie er sich die Verletzungen zugezogen hatte, ließ sich zunächst nicht klären. Ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht sei aufgrund der Umstände nicht auszuschließen, erklärte die Polizei - die Ermittlungen liefen noch. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch vor Ort.

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