Riskante Rettungsaktion

Passanten retten Nichtschwimmerinnen aus zwei Metern Tiefe

Dramatik am Moosweiher: Passanten springen ins Wasser und retten drei Frauen, eine sogar vom Seeboden. Was die Polizei dazu sagt.

Eine der drei Frauen wurde aus zwei Metern Wassertiefe gerettet.(Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Eine der drei Frauen wurde aus zwei Metern Wassertiefe gerettet.(Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Drei Nichtschwimmerinnen sind in einem Freiburger Weiher von Passanten kurz vor dem Ertrinken gerettet und ans Ufer gebracht worden. Die Frauen hatten sich nach Polizeiangaben zunächst am Rand des Wassers aufgehalten und waren dann in einen tieferen Bereich geraten, in dem sie nicht mehr stehen konnten. 

Helfer bemerkten die Notlage vom Ufer aus, gingen nach Polizeiangaben sofort ins Wasser und brachten alle drei in Sicherheit. Eine der Frauen sei dabei aus zwei Metern Tiefe vom Seeboden gerettet worden, hieß es. 

Die Lebensretter versorgten die Frauen zunächst selbst. Dann kümmerte sich ein Notarzt um sie, bevor sie in Krankenhäuser gebracht wurden.

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