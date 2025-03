Passionsspiele in Osthessen - «Unserem Herrgott Danke sagen»

Großenlüder (dpa/lhe) - Zuerst gab es überhaupt keinen Jesus-Darsteller, nun ist die zentrale Rolle der Passionsgeschichte für die diesjährigen Spiele in Großenlüder gleich doppelt besetzt. Wenige Tage vor der Premiere der Passionsspiele an diesem Samstag (8. März, 19.30 Uhr) wird in der osthessischen Gemeinde eifrig geprobt - mit den beiden Jesus-Darstellern, die nach einem großen Aufruf in den Medien rechtzeitig gefunden wurden.