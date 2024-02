Nadja Benaissa spielt Gottesmutter in «Passion»

Kassel/Köln (dpa) - Mit Engeln kennt sie sich aus, nun spielt sie die Mutter von Jesus: Sängerin Nadja Benaissa (41) schlüpft in dem von RTL inszenierten Bibel-Musical «Die Passion» in die Rolle der Maria. Das gab der Sender am Dienstag in Köln bekannt.

Benaissa zeigte sich ergriffen von der Aufgabe. «Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf. Mir bedeutet der Glaube an Gott sehr viel. Er gibt mir Kraft, Zuversicht und Sinn in meinem Leben», sagte sie laut Mitteilung. «Maria hat viel Schmerz aber auch Segen in ihrem Leben erlebt. Ich bin gesegnet, all diese Emotionen einer Frau und Mutter beim Singen spüren und ausdrücken zu dürfen.»

Benaissa, gebürtige Frankfurterin, wurde als Mitglied der Pop-Band No Angels («Daylight In Your Eyes») bekannt. Von Fans wird die Frauen-Band auch gerne mal einfach nur als «die Engel» bezeichnet.

In «Die Passion» wird die Leidensgeschichte Jesu aus der Bibel in einer modernen Variante mit bekannten Popsongs inszeniert. RTL zeigt das Event am 27. März. Schauplatz ist in diesem Jahr Kassel, nachdem die Show vor zwei Jahren in Essen ihre Premiere in Deutschland gefeiert hatte. In der damaligen Inszenierung spielte Sängerin Ella Endlich («Küss mich, halt mich, lieb mich») Maria.