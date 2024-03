Quoten: RTL-Jesus verliert knapp 700.000 Fernseh-Jünger

Kassel (dpa/lhe) - Der Privatsender RTL hat mit der zweiten Inszenierung seines Jesus-Christus-Musicals «Die Passion» eine solide Einschaltquote eingefahren, aber im Vergleich zum letzten Mal fast 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. 2,23 Millionen Menschen (9,7 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Live-Show aus Kassel ein. Zur ersten Aufführung 2022 in Essen waren es noch 2,91 Millionen (11,1 Prozent) gewesen.

Bei der Neu-Inszenierung der Leidensgeschichte wurde Jesus diesmal von dem Sänger und Moderator Ben Blümel (42) gespielt, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (32) schlüpfte in die Rolle des Verräters Judas. Sängerin Nadja Benaissa (41) von der Popband No Angels gab Maria, Mutter Jesu. In der für Werbeumsätze bedeutenden Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen 12,4 Prozent (590.000 Menschen) zu. Bei der ersten Aufführung waren es noch 14,1 Prozent gewesen.