Psychischer Ausnahmezustand Patient verursacht Feuer in Psychiatrie Ein Patient zündet eine Bettdecke an - eine Klinikmitarbeiterin greift ein. 23.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Niklas Treppner/dpa Mit vier Fahrzeugen kam die Feuerwehr vor Ort. Gebraucht wurden die Einsatzkräfte nicht mehr. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite