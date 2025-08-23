Psychischer Ausnahmezustand

Patient verursacht Feuer in Psychiatrie

Ein Patient zündet eine Bettdecke an - eine Klinikmitarbeiterin greift ein.

Mit vier Fahrzeugen kam die Feuerwehr vor Ort. Gebraucht wurden die Einsatzkräfte nicht mehr. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Mit vier Fahrzeugen kam die Feuerwehr vor Ort. Gebraucht wurden die Einsatzkräfte nicht mehr. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite