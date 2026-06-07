Vorfahrt genommen

Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Erst Vorfahrt genommen, dann durch die Luft geschleudert: Wie es zu dem schweren Unfall kam und wie es dem Radfahrer jetzt geht.

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Sachsenheim (dpa/lsw) - Ein 77 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei Sachsenheim (Landkreis Ludwigsburg) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Radfahrer beim Queren der Straße die Vorfahrt einer 19-jährigen Autofahrerin missachtet.

Demnach war der Mann am Samstag auf einem Feldweg unterwegs und wollte eine Landstraße überqueren. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 77-Jährige über die Motorhaube geschleudert und kam im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Straße lange gesperrt

Für die Unfallaufnahme musste die Straße über zwei Stunden lang voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Zwei Schwerverletzte
Unfall

Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in Reutlingen: Zwei Frauen stoßen mit ihrem Auto mit einem Lastwagen zusammen und werden schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

23.11.2025

90 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall
Verkehr

90 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall

Ein hochbetagter Radfahrer fährt mit dem Pedelec in Tuttlingen ungebremst in eine Einmündung. Trotz Helm und Ausweichmanöver einer Autofahrerin endet der Unfall tragisch.

02.09.2025

84-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt
Unfall in Baden-Baden

84-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Rentner will mit seinem Pedelec eine Landstraße überqueren, als er von einem Auto erfasst wird. Was ist passiert?

01.05.2025

Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß auf Landstraße verletzt
Unfälle

Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß auf Landstraße verletzt

Auf einer Landstraße im Rheingau-Taunus-Kreis stoßen bei einem Wendemanöver zwei Rennradfahrer zusammen. Beide müssen ins Krankenhaus.

30.03.2025

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto
Unfall

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Mann biegt mit seinem Pedelec auf eine Straße ein. Dabei sieht er das herannahende Auto nicht.

12.03.2025