Person flüchtet in Auto vor Polizei und baut Unfall

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Person ist in Stuttgart mit ihrem Auto vor der Polizei geflüchtet. Die Flucht endete mit einem Unfall, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass die Person verletzt worden sei. Auf Bildern des Unfalls ist ein beschädigter Zaun sowie das beschädigte Unfallfahrzeug auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn zu sehen. Polizisten durchsuchten demnach das Fahrzeug auch mit einem Spürhund.