Person verschanzt sich in Wohnung – ist sie bewaffnet?

Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe findet derzeit ein größerer Polizeieinsatz statt, nachdem sich eine Person in einer Wohnung verschanzt hat. Zuvor soll es Polizeiangaben zufolge zu einem Streit mit Nachbarn gekommen sein. Die Person - Alter und Geschlecht sind nicht bekannt - soll sich nach Worten eines Polizeisprechers in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.