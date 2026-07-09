Polizei

Person verschanzt sich in Wohnung – ist sie bewaffnet?

Großeinsatz in Karlsruhe: Eine Person verbarrikadiert sich nach einem Streit unter Nachbarn in ihrer Wohnung. Die Polizei hält sich mit Details zurück. Sind Waffen im Spiel?

Eine Person hat sich in einer Wohnhng verschanzt. Foto: Thomas Riede/dpa
Eine Person hat sich in einer Wohnhng verschanzt.

Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe findet derzeit ein größerer Polizeieinsatz statt, nachdem sich eine Person in einer Wohnung verschanzt hat. Zuvor soll es Polizeiangaben zufolge zu einem Streit mit Nachbarn gekommen sein. Die Person - Alter und Geschlecht sind nicht bekannt - soll sich nach Worten eines Polizeisprechers in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. 

Ob sie «gefährliche Gegenstände» wie etwa eine Waffe bei sich hat, sei unklar. Es geben keine Gefahr für die Bevölkerung, wie es weiter hieß. Weitere Einzelheiten gebe es bisher nicht.

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