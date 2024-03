Petkovic überrascht über Wucht des Karriereendes

New York (dpa) - Andrea Petkovic hat die Wucht ihres Karriereendes selbst überrascht. «Es ist wie deine Familie. Leistungssportlerin zu sein, ist eine Identität. Ich glaube, man hat das Gefühl, man nimmt einen ganzen Teil seiner selbst und schmeißt den weg», sagte die 36 Jahre alte ehemalige Tennisspielerin der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe die ganze Erfahrung des Karriereendes ein bisschen unterschätzt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe mir so viele andere Sachen aufgebaut, für mich wird es nicht so schlimm, Tennis loszulassen. Und dann Boom, Überraschung: Es war sehr schlimm.»