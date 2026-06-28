Pfau auf Abwegen: Polizei sucht Besitzer des Tieres
Ein entlaufener Pfau sorgt in Frankfurt für Aufsehen. Die Polizei sucht den Besitzer – bis dahin bleibt das Tier im Hühnerstall einer Anwohnerin.
Frankfurt (dpa/lhe) - Bereits seit mehreren Tagen ist in Frankfurt ein entlaufener Pfau unterwegs. Zunächst sei das Tier am Freitag in einem Keller entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Bei seiner Freilassung habe der Pfau die Flucht ergriffen, bevor er am Samstag bei den Hühnern einer Frau wieder aufgetaucht sei.
Ersten Ermittlungen zufolge werde das Tier weder im Frankfurter Zoo noch im Geflügelzuchtverein in Bergen-Enkheim vermisst. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Vogels. Bis dieser gefunden sei, bleibe das Tier bei den Hühnern und deren Besitzerin.