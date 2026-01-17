Bild
Attacke

Pfefferspray-Angriff auf Busfahrer

Völlig unvermittelt sprüht ein Unbekannter in Schramberg einem Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht und verschwindet. Nun wird er gesucht.

Die Polizei sucht nach dem Pfefferspray-Angreifer. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei sucht nach dem Pfefferspray-Angreifer. (Symbolbild)

Schramberg (dpa/lsw) - Ein bislang unbekannter Täter soll in Schramberg (Kreis Rottweil) einen 35 Jahre alten Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen haben. Der Fahrer erlitt Reizungen und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieg der Unbekannte in den Bus und sprühte dem Fahrer unvermittelt das Pfefferspray ins Gesicht. Nach Angaben der Polizei floh er zu Fuß. Die Fahrt konnte später mit einem Ersatzfahrer fortgesetzt werden. Die Polizei sucht nach dem Täter.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Attacke mit Pfefferspray - Mann von Jugendlichen verletzt
Kriminalität

Attacke mit Pfefferspray - Mann von Jugendlichen verletzt

Nach einer Pfefferspray-Attacke auf einen 42-Jährigen in Langen sucht die Polizei Zeugen. Der Mann wurde verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

15.12.2025

Heidelberg: Unbekannter sprüht 17-Jährigem Pfefferspray ins Gesicht
Zeugen gesucht

Heidelberg: Unbekannter sprüht 17-Jährigem Pfefferspray ins Gesicht

Ein Unbekannter hat in Heidelberg einen 17-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen und ins Gesicht geschlagen.

01.12.2025

Heidelberg: Unbekannter attackiert Lkw-Fahrer mit Pfefferspray
Zeugen gesucht

Heidelberg: Unbekannter attackiert Lkw-Fahrer mit Pfefferspray

Beschimpft, geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Die Polizei sucht einen Mann, der einen Lkw-Fahrer angriff und verletzte.

05.09.2025

Unbekannter verletzt Ladendetektiv mit Pfefferspray
Nach versuchtem Diebstahl

Unbekannter verletzt Ladendetektiv mit Pfefferspray

Ein Ladendetektiv bringt einen Jugendlichen zu Boden, der einen Diebstahl vorbereitet haben soll und flüchten will. Dann fährt ein Unbekannter mit einem E-Scooter an den Mann heran - und verletzt ihn.

18.04.2025

36-Jähriger mit Pfefferspray und Schlagstock angegriffen
Polizei

36-Jähriger mit Pfefferspray und Schlagstock angegriffen

Zeugen gesucht: Ein 36-Jähriger wurde in der S-Bahn in Heidelberg mit Pfefferspray und Schlagstock angegriffen.

28.07.2023