Mannheim: Unbekannter greift zwei junge Männer mit Pfefferspray an
Zwei junge Männer sind am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt mit Pfefferspray angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Ein Unbekannter hat am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt zwei junge Männer mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Nach Polizeiangaben hielten sich der 20-Jährige und der 16-Jährige gegen 20.45 Uhr im Bereich des L-Quadrats auf, als sie von zwei Unbekannten angesprochen wurden.
Nach einem kurzen Gespräch habe einer der Männer ein Pfefferspray gezogen und den beiden jungen Männern unvermittelt ins Gesicht gesprüht. Die Begleitperson des Angreifers habe unbeteiligt daneben gestanden und nicht eingegriffen. Anschließend seien beide Männer zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Die beiden Angegriffenen mussten medizinisch versorgt werden, sie erlitten Verletzungen.
Der Täter wurde als männlich, 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit hellblonden Haaren beschrieben. Er trug eine matt-schwarze Jacke mit Fellkragen. Die Begleitperson soll männlich, etwa 1,70 Meter groß, blond und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.
Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 3310 entgegen. (tak)