Körperverletzung

Mannheim: Zwei Männer durch Reizgas-Attacke verletzt

Zwei Männer sind in der Mannheimer Innenstadt mit Tränengas angegriffen worden. Als einer der beiden zu Boden ging, schlug der Täter mehrfach auf ihn ein.

Einer der Männer erlitt zwei Platzwunden (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Einer der Männer erlitt zwei Platzwunden (Symbolbild).

Mannheim. Zwei Männer im Alter von 53 und 40 Jahren sind am Donnerstagnachmittag im Mannheimer Quadrat I3 durch Tränengas verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein unbekannter Mann an den beiden vorbeigegangen sein und ihnen dabei unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Der Täter schlug daraufhin mit einem unbekannten Gegenstand auf den am Boden liegenden 40-Jährigen ein. Durch die Schläge trug der Geschädigte zwei Platzwunden davon und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

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Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten. Zu seiner Beschreibung ist lediglich bekannt, dass der Unbekannte eine Brille trug. Eine weitere Beschreibung war aufgrund der Reizgas-Attacke nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258 0 zu melden. (heh)

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