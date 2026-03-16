Mannheim: Fahrraddiebe attackieren Zeugen mit Reizgas
Fünf Männer stehlen ein Fahrrad aus einer S-Bahn. Ein Zeuge verfolgt sie und stellt sie zur Rede. Daraufhin greifen sie ihn an und hauen ab.
Mannheim. Als ein Zeuge eine fünfköpfige Gruppe in Mannheim auf ihren Fahrraddiebstahl anspricht, greifen sie ihn am Samstagabend mit Reizgas an. Nach Angaben der Polizei beobachtete der Zeuge in einer S-Bahn von Heidelberg nach Mannheim, wie die fünf Männer hochwertige Fahrräder begutachteten und fotografierten. An der Haltestelle Mannheim-Hochstätt verließ die Gruppe den Zug - und schnappte sich eines der Zweiräder. Der Zeuge rief den jugendlichen Besitzern des Drahtesels zu, dass gerade eines ihrer Fahrräder gestohlen wurde und stieg ebenfalls aus. Den Jugendlichen gelang es nicht mehr, die Bahn noch rechtzeitig zu verlassen.
Der Zeuge folgte den unbekannten Dieben und stellte sie schließlich in der Hochstättstraße zur Rede. Daraufhin sprühte einer der Täter dem Verfolger unvermittelt Reizgas ins Gesicht. Durch die Attacke erlitt der Zeuge eine Augenreizung, die von Rettungskräften vor Ort medizinisch behandelt wurde. Die Männer werden als 20 bis 30 Jahre alt mit südosteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)