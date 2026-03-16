Mannheim: Fahrraddiebe attackieren Zeugen mit Reizgas

Mannheim. Als ein Zeuge eine fünfköpfige Gruppe in Mannheim auf ihren Fahrraddiebstahl anspricht, greifen sie ihn am Samstagabend mit Reizgas an. Nach Angaben der Polizei beobachtete der Zeuge in einer S-Bahn von Heidelberg nach Mannheim, wie die fünf Männer hochwertige Fahrräder begutachteten und fotografierten. An der Haltestelle Mannheim-Hochstätt verließ die Gruppe den Zug - und schnappte sich eines der Zweiräder. Der Zeuge rief den jugendlichen Besitzern des Drahtesels zu, dass gerade eines ihrer Fahrräder gestohlen wurde und stieg ebenfalls aus. Den Jugendlichen gelang es nicht mehr, die Bahn noch rechtzeitig zu verlassen.