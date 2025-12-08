Kette vom Hals gerissen

Mannheim: Jugendliche in Innenstadt ausgeraubt – Polizei sucht drei Täter

In der Mannheimer Innenstadt haben drei Männer zwei Jugendliche ausgeraubt. Die Täter flohen zu Fuß in Richtung Planken.

Drei Männer haben in Mannheim zwei Jugendliche bedroht und eine Halskette sowie Bargeld erbeutet (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Mannheim. Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Samstag zwei Jugendliche in der Mannheimer Innenstadt ausgeraubt. Nach Polizeiangaben trafen die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren um Mitternacht zwischen den Quadraten N 6 und N 7 auf die Täter. Einer der Männer versuchte zunächst, einem der Jugendlichen die silberne Halskette im Wert von etwa 150 Euro zu entreißen. Der Jugendliche hielt die Kette fest, doch die Täter drohten daraufhin mit Gewalt, sodass er sie schließlich herausgab. Anschließend wandten sich die Männer dem zweiten Jugendlichen zu. Sie nahmen ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche, entnahmen daraus 30 Euro Bargeld und flohen zu Fuß in Richtung der Planken. Die Jugendlichen beschrieben zwei Täter näher. Der erste war etwa 18 bis 20 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, einen dunklen Ziegenbart, nach vorne gekämmtes dunkles Haar und sprach akzentfreies Deutsch. Der zweite war ungefähr 22 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, blondhaarig, mit blondem Ziegenbart und beige gekleidet. Zum dritten Täter lag keine Beschreibung vor. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen. (bw)

