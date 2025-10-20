Schwerer Raub

Mannheim: 16-Jähriger auf Feudenheimer Kerwe von Unbekannten ausgeraubt

Ein Jugendlicher ist von einer Gruppe junger Männer auf der Feudenheimer Kerwe ausgeraubt worden. Für 40 Euro in bar drückten sie ihm ein Messer gegen den Hals.

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Mannheim. Ein 16-Jähriger ist auf der Feudenheimer Kerwe in Mannheim von einer drei- bis fünfköpfigen Gruppe bedroht und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Samstag gegen 22 Uhr auf dem Weg zu einer öffentlichen Toilette an der Straßenbahnhaltestelle "Feudenheimer Kirche", als die Gruppe von ihm Bargeld forderte. Als der 16-Jährige angab, kein Geld dabei zu haben, zog einer der Tatverdächtigen ein Messer und hielt es dem Jugendlichen an den Hals.

Durch die Waffe eingeschüchtert übergab der 16-Jährige der Gruppe Bargeld im Wert von 40 Euro. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer.

Drei Täter werden wie folgt beschrieben.

Täter 1:

  • etwa 16 bis 22 Jahre alt
  • ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß
  • schlanke, muskulöse Figur
  • dunkle Haare, Boxerschnitt
  • südländisches Erscheinungsbild
  • bekleidet mit schwarzer Jacke mit grauen Streifen auf der Brustvon Nike, Modell "Tec J Winterrunner Jacke"

Täter 2:

  • etwa 16 bis 22 Jahre alt
  • südländisches Erscheinungsbild
  • bekleidet mit dunkler Jacke und Schuhen von Prada, Modell "Cap"
  • führte Tasche der Marke "Goyard" mit sich

Täter 3:

  • etwa 16 bis 22 Jahre alt
  • südländisches Erscheinungsbild
  • bekleidet mit dunkler Jacke

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerem Raub übernommen und bittet Zeugen, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden. (heh)

