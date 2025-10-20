Mannheim: 16-Jähriger auf Feudenheimer Kerwe von Unbekannten ausgeraubt

Mannheim. Ein 16-Jähriger ist auf der Feudenheimer Kerwe in Mannheim von einer drei- bis fünfköpfigen Gruppe bedroht und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Samstag gegen 22 Uhr auf dem Weg zu einer öffentlichen Toilette an der Straßenbahnhaltestelle "Feudenheimer Kirche", als die Gruppe von ihm Bargeld forderte. Als der 16-Jährige angab, kein Geld dabei zu haben, zog einer der Tatverdächtigen ein Messer und hielt es dem Jugendlichen an den Hals.