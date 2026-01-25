Pfefferspray in die Menge gesprüht - 13 Verletzte

Neukirch (dpa/lsw) - Bei einer Fasnetsveranstaltung im Bodenseekreis sind 13 Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben einer oder mehrere bislang unbekannte Täter am Samstagabend Pfefferspray bei der Feier in Neukirch versprüht. Daraufhin hätten 13 Besucher wegen Atembeschwerden, Tränenfluss und Husten behandelt werden müssen, drei von ihnen seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Demnach zählt die Tat als gefährliche Körperverletzung.