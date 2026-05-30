Kriminalität in der Bahn

Pfefferspray in Regionalzug versprüht - Frau leicht verletzt

Unbekannte versprühen in einem Regionalzug Pfefferspray und ergreifen dann die Flucht. Fahrgäste atmen den Reizstoff ein, eine Frau klagt über gereizte Augen. Worauf die Bundespolizei jetzt hofft.

Die mutmaßlichen Täter sollen in Esslingen aus dem Zug gestiegen sein. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die mutmaßlichen Täter sollen in Esslingen aus dem Zug gestiegen sein. (Symbolbild)

Esslingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in einem Regionalzug auf dem Weg von Aulendorf nach Stuttgart wahllos Pfefferspray versprüht und dann die Flucht ergriffen. Sie seien nach Zeugenaussagen in Esslingen aus dem Zug gestiegen und getürmt, teilte die Bundespolizei mit, die mit Einsatzkräften am Stuttgarter Hauptbahnhof den Zug sicherte. Bislang habe eine Frau über Augenreizungen geklagt. 

Hoffnungen machen sich die Ermittler dennoch: Es sei möglich, dass der Zug videoüberwacht sei. Das werde nun geprüft, sagte ein Sprecher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannte lässt sich von Zug überrollen und rennt davon
Wannweil

Unbekannte lässt sich von Zug überrollen und rennt davon

Wie konnte sich eine Jugendliche nach einem lebensgefährlichen Vorfall auf den Gleisen unverletzt entfernen? Die Polizei sucht nach der Unbekannten.

04.12.2025

Reizstoff-Angriff in Zug: Fünf Menschen leicht verletzt
Motivlage unklar

Reizstoff-Angriff in Zug: Fünf Menschen leicht verletzt

Plötzlich brennen Augen und Hals: So geht es den Reisenden in einem Bahnwagen. Der Zug macht eine Notbremsung. Was steckt dahinter?

16.06.2025

Schwarzfahrer greifen zu Pfefferspray
Kriminalität

Schwarzfahrer greifen zu Pfefferspray

Fahrscheinkontrolle in einem Regionalzug und in einem Bus: Die Situation eskaliert in beiden Fällen.

28.02.2025

Unbekannte versprühen Reizgas in Frankfurter Schule
Kriminalität

Unbekannte versprühen Reizgas in Frankfurter Schule

Über 30 Kinder und Jugendliche sind verletzt, nachdem Unbekannte in einer Schule in Frankfurt-Höchst Pfefferspray versprüht haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

23.01.2025

Kriminalität

Reizgas im Zug: Unbekannte verletzen zwei Männer

Fünf Personen versprühen Reizgas im Zug, kurz bevor sie am Bahnhof in Gießen aussteigen. Zwei Reisende klagen daraufhin über Atemwegsreizungen.

04.03.2024