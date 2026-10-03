Sechs Personen verletzt

Pfefferspray und Schläge: Streit in Kneipe eskaliert

Ein Streit in einer Gaststätte eskaliert in der Nacht. Ein Mann wird am Kopf verletzt, fünf weitere Menschen klagen über Atemwegsbeschwerden. Der Angreifer flüchtet.

Als der Mann zu Boden ging, soll der Täter den Angaben nach auf ihn eingeschlagen haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Als der Mann zu Boden ging, soll der Täter den Angaben nach auf ihn eingeschlagen haben. (Symbolbild)

Markdorf (dpa) - Bei einem Streit in einer Gaststätte in Markdorf (Bodenseekreis) ist ein Mann mit Pfefferspray, Schlägen und Tritten verletzt worden. Fünf weitere Menschen erlitten durch das Spray Atemwegsbeschwerden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam mit einer stark blutenden Kopfverletzung in ein Klinikum.

Ein unbekannter Täter soll den Mann in der Nacht in einer Gaststätte zunächst angerempelt haben. Danach sei ein Streit entfacht worden. Draußen soll der Unbekannte seinem Rivalen ohne Vorwarnung Pfefferspray in die Augen gesprüht haben. Als er zu Boden ging, schlug und trat der Täter den Angaben zufolge auf ihn ein. Dem Mann sei es anschließend gelungen, den Täter zu ergreifen. Dabei stürzten beide mehrere Stufen einer Steintreppe hinunter. Erst nach Aufforderung durch mehrere Zeugen ließ der mutmaßliche Angreifer von ihm ab und flüchtete.

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