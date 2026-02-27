Schule

Atemwegsbeschwerden an Schule: Verdacht auf Pfefferspray

Plötzlich Husten, brennende Augen: In einer Schule in Obertshausen mussten knapp 30 Menschen vom Rettungsdienst versorgt werden. Was steckt hinter dem Notfalleinsatz?

Atemwegsbeschwerden an Schule: Polizei ermittelt wegen möglichen Pfefferspray-Einsatzes. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Atemwegsbeschwerden an Schule: Polizei ermittelt wegen möglichen Pfefferspray-Einsatzes. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - In einer Schule in Obertshausen im Landkreis Offenbach hat ein Unbekannter vermutlich Pfefferspray versprüht. Kapp 30 Menschen klagten über Atemwegsbeschwerden, der Rettungsdienst behandelte die Betroffenen am Mittag vor Ort. Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten zwei Personen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht nach Zeugen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehrere Verletzte an Schule wegen Pfefferspray
Polizeieinsatz

Mehrere Verletzte an Schule wegen Pfefferspray

Nach dem Einsatz von Pfefferspray an einer Wiesbadener Schule mussten mehrere Schüler medizinisch versorgt werden. Die Polizei sucht nach dem Täter.

14.01.2026

Schülerin versprüht Pfefferspray - acht Verletzte
Rettungseinsatz

Schülerin versprüht Pfefferspray - acht Verletzte

Eine Schülerin hat in einer Schule in Limburg mit Pfefferspray einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

04.07.2025

Pfefferspray in Schule: Mehrere Leichtverletzte
Kriminalität

Pfefferspray in Schule: Mehrere Leichtverletzte

An einer Schule im südhessischen Kriftel soll ein Unbekannter das Spray versprüht haben. 20 Schülerinnen und Schüler werden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

25.04.2024

Pfefferspray an Schule versprüht
Kriminalität

Pfefferspray an Schule versprüht

Beamte werden zu einem Diebstahl an eine Frankfurter Schule gerufen. Vor Ort sorgt der Einsatz von Pfefferspray für weitere Ermittlungen.

06.03.2024

Notfall

Lehrer und Schüler klagen über Husten: Großeinsatz

10.05.2023