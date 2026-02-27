Atemwegsbeschwerden an Schule: Verdacht auf Pfefferspray
Plötzlich Husten, brennende Augen: In einer Schule in Obertshausen mussten knapp 30 Menschen vom Rettungsdienst versorgt werden. Was steckt hinter dem Notfalleinsatz?
Obertshausen (dpa/lhe) - In einer Schule in Obertshausen im Landkreis Offenbach hat ein Unbekannter vermutlich Pfefferspray versprüht. Kapp 30 Menschen klagten über Atemwegsbeschwerden, der Rettungsdienst behandelte die Betroffenen am Mittag vor Ort. Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten zwei Personen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht nach Zeugen.