Pfefferspray an Schule versprüht

Frankfurt (dpa/lhe) - Unbekannte haben an einer Schule in Frankfurt-Höchst Pfefferspray versprüht und dabei mehrere Schüler verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden Beamte wegen eines Diebstahles am Dienstag in die Schule gerufen. Bei der Aufnahme der Anzeige habe eine Mitarbeiterin den Polizisten mitgeteilt, dass im Obergeschoss Pfefferspray eingesetzt worden sei. Im Bereich der Männertoilette habe es auffällig gerochen und einige Kinder hätten über Atemwegsreizungen geklagt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gibt es bisher keine Hinweise zur Identität der Täter. Nach dem Vorfall seien sie geflüchtet. Laut Angaben der Polizei wurden die verletzten Schüler vor Ort erstversorgt.